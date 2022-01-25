İstanbul'u kar fırtınası vurdu: Uçuşlar durdu, trafik kilitlendi

İstanbul'da yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Şehirde, uçak seferleri büyük oranda iptal edildi. Buzlanan yollarda çok sayıda kaza oldu.

Kar yağışı nedeniyle kentte kamu kurumlarında mesai erken bitti.

Kentte trafik durma noktasına geldi. Kimi yerlerde ise trafik tamamen durdu. Bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarında bırakarak yola yaya devam etti.

Toplu taşıma duraklarında yoğunluk

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle toplu taşıma duraklarında yoğunluk yaşandı.

Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise istasyonlarda yoğunluk oluşturdu.

Kar yağışı nedeniyle metrobüs bulmakta da güçlük çeken vatandaşlar, duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar camilerde, Trakya'dan İstanbul'a gidemeyen vatandaşlar da yurtlarda misafir ediliyor.

Metro seferleri uzatıldı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerin 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi:

- M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarda 30 dakika

- T1, T4 tramvay hattında 15 dakika

- T5 hattında 20 dakika aralıklarla seferler devam edecek.

Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığa bağlı Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edeceğini açıkladı.

İstanbul'da kamuya kar tatili

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı sebebiyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin salı günü idari izinli olacağını açıkladı:

Kreş ve gündüz bakımevleri tatil edildi

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri salı günü tatil edildi.

Uçuşlar durdu

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar 25 Ocak saat 04.00'a kadar durduruldu.

THY'nin Bükreş, Viyana ve Odessa seferini yapan uçakları ile Gulf Air Bahreyn'in bir uçağı Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'nda devam eden şiddetli kar yağışı sebebi ile havalimanının operasyonlara kapalı olduğunu belirtti.

Ekşi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz yolcularımıza tüm gayretleri ile hizmet vermeye devam etmektedirler. Başka meydana yönlendirilen uçak yolcularımıza ikram ve gerektiğinde otel hizmeti sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.