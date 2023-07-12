İstanbullunun çilesi bozuk metrobüslerle katlandı

Isınan havalarla İstanbul'da metrobüs sorunu ayrı bir boyuta taşındı. Çalışmayan ya da yetersiz soğutma yapan klimalar vatandaşların tepkisini çekiyor.



İstanbul'da her gün yaklaşık 1 milyon kişi işe, okula ya da seyahat için bir yere giderken şehrin ulaşım ağının bir parçası olan metrobüsleri kullanıyor.

Bu toplu ulaşım aracını tercih eden birçok vatandaş son zamanlarda klimaların çalışmadığından şikayet ediyor. Bu durumun kendilerini çok zorladığını belirten vatandaşlar, yaz koşullarında metrobüslerin havasız ve içerisinde durulamayacak kadar sıcak olması nedeniyle yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını bekliyor.

Kliması çalışmayan veya yeterli soğutma yapmayan araçlarda bazı yolcuların ellerindeki yelpaze ve gazetelerle kendilerini serinletmeye çalıştıkları bazılarının ise terlerini peçete ya da kıyafetleriyle sildikleri görülüyor.

Vatandaşlardan Necdet Kaynak, bu sorunu gidermeleri için yetkililere çağrıda bulundu.

Yıllardır metrobüs kullandığını dile getiren Kaynak, "Son zamanlarda klimaların çalışmaması ve üst geçitlerdeki asansörlerin arızalanması sorunu ne zaman bitecek? Sadece bir defa değil, çoğu zaman kliması çalışmayan metrobüse denk geliyoruz." dedi.

"BU ŞEKİLDE YOLCUKUK YAPMAK ÇOK ZOR"

İsmail Öger ise araçlardaki klima sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirterek, "Kliması çalışmayan metrobüslere acil müdahale edilmeli. Havalar çok sıcak. Bu şekilde yolculuk yapmak çok zor." diye konuştu.

Başka bir yolcu da günümüz şartlarında metropol olan İstanbul'da bu tür sorunların yaşanmasının çok üzücü olduğunu kaydetti.

SEYİR HALİNDE MOTORU YANMIŞTI

Araçlardaki klimaların motoru zorlamasından endişe eden şoförler de çaresiz.

İki gün önce de Okmeydanı mevkisinde seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıkmış, bir süre sonra da alevler aracın arka koltuklarının altından yükselmeye başlamıştı.

Şoförü uyararak aracın durmasını sağlayan yolcular, metrobüsü hızlıca boşaltmıştı.

Metrobüsteki alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Yangın tamamen söndürüldü.

Araçtaki yangın ve yolcuların yaşadığı korku, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de ise seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen bir başka metrobüs için tahliye kararı verilmişti.