İstanbullular dikkat: Bazı yollar kapatılacak
İstanbul Valiliği, yarın yapılacak "Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı" nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.
Gündem 25.06.2022, 22:06
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 07.00'den 13.30'a kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı:
"Strazburg Caddesi Sahil istikametine Ataköy Polis Merkezi önünden kapanacak. Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişimi Ali Rıza Efendi Caddesi yönüne akım verilmeyecek. 19 Mayıs Caddesi ile Ali Rıza Efendi Caddesi kesişimi. Akım Ali Rıza Efendi Caddesi'ne verilmeyecek. Conk Bayırı Caddesi kapanacak."
Alternatif güzergahların ise Rio De Janerio Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişiminden sahil istikameti ve Sinan Erdem istikameti, Dumlupınar Sokağı, Remzi Kazancıgil Caddesi ve Yeni Fişekhane Caddesi olacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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