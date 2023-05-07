İstanbullular 'Büyük İstanbul Mitingi'ne akın etti

AK Parti'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne şehrin dört bir yanından insanlar akın etti.

D100 otoyolunun Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney bağlantılarından insanlar araçlarıyla ve yürüyerek havalimanına ulaşmaya çalıştı.

İşte AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitinginden ilk kareler: