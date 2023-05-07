İstanbullular 'Büyük İstanbul Mitingi'ne akın etti
AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi"ne İstanbul'un dört bir yanından insanlar akın akın İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.
Gündem 07.05.2023, 16:30 07.05.2023, 19:19
AK Parti'nin İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne şehrin dört bir yanından insanlar akın etti.
D100 otoyolunun Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney bağlantılarından insanlar araçlarıyla ve yürüyerek havalimanına ulaşmaya çalıştı.
İşte AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitinginden ilk kareler:
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|30
|70
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|32
|68
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|30
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|4. A.Demirspor
|31
|60
|5. Başakşehir
|30
|51
|6. Kayserispor
|32
|49
|7. Konyaspor
|32
|46
|8. Trabzonspor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|32
|38
|11. Sivasspor
|32
|37
|12. Antalyaspor
|31
|36
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|30
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|31
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|30
|32
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|30
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|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
|34
|66
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|35
|62
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|34
|61
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|34
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|34
|58
|7. Göztepe
|34
|58
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|34
|54
|9. Manisa FK
|34
|53
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|33
|50
|11. Boluspor
|34
|49
|12. Tuzlaspor
|34
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|34
|34
|15. Altınordu
|34
|34
|16. Erzurumspor
|34
|33
|17. Adanaspor
|33
|25
|18. Denizlispor
|34
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|34
|82
|2. Arsenal
|35
|81
|3. Newcastle
|34
|65
|4. M. United
|33
|63
|5. Liverpool
|35
|62
|6. Tottenham
|35
|57
|7. Brighton
|32
|55
|8. Aston Villa
|35
|54
|9. Brentford
|35
|50
|10. Fulham
|34
|45
|11. Chelsea
|34
|42
|12. Crystal Palace
|35
|40
|13. Wolves
|35
|40
|14. Bournemouth
|35
|39
|15. West Ham United
|34
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|35
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|33
|82
|2. Atletico Madrid
|33
|69
|3. Real Madrid
|33
|68
|4. Real Sociedad
|33
|61
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Real Betis
|33
|52
|7. Girona
|33
|47
|8. Athletic Bilbao
|33
|47
|9. Rayo Vallecano
|33
|46
|10. Osasuna
|33
|44
|11. Sevilla
|33
|44
|12. Mallorca
|33
|41
|13. Celta Vigo
|33
|39
|14. Almeria
|33
|36
|15. Cadiz
|33
|35
|16. Real Valladolid
|33
|35
|17. Valencia
|33
|34
|18. Getafe
|33
|34
|19. Espanyol
|33
|31
|20. Elche
|33
|16