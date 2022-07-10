İstanbullu selle mücadele ederken İmamoğlu Fethiye'de tatilini sürdürdü

İstanbul'da Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından bayramın ilk günü akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Yağış birçok noktada hayatı felç ederken, Esenyurt'ta ise çok daha etkili oldu. Haramidere taştı, birçok evi ve iş yerini su bastı. İçişleri Bakanı Süeyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı sahaya inerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ortalarda görünmedi. İmamoğlu'nun, nerede olduğu merak konusu olurken, kısa sürede gerçek ortaya çıktı. İBB Başkanı'nın Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Uzunyurt'ta tatil yaptığı öğrenildi. İmamoğlu, daha önce de birçok kez olduğu gibi, afetle mücadeleye rağmen tatilini sürdürdü. İmamoğlu'nun kente dönmemesi büyük tepki çekti.

İSTANBUL'U SEL VURDU: İMAMOĞLU YİNE ORTADA YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası dün geceden beri sırra kadem bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer sahaya indi. Çalışmalar koordine edilirken, İmamoğlu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.

İSTANBUL'U SEL VURDU: İMAMOĞLU YİNE ORTADA YOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan sel felaketi sonrası dün geceden beri sırra kadem bastı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Yunus Sezer sahaya indi. Çalışmalar koordine edilirken, İmamoğlu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.

VALİ YERLİKAYA KONYA'DAN HABERİ ALIR ALMAZ DÖNDÜ

Bayram ziyareti için memleketi Konya'ya giden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel felaketinin yaşanmasının ardından çalışmaları yerinde görmek için kente döndü. Yerlikaya, sel felaketinin bilançosunu da basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ YAĞIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tüm yaşananlara rağmen tatile devam etmesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada binlerce kişi, 'Neredesin İmamoğlu' konu başlığı altında eleştirilerini dile getirdi.

İMAMOĞLU İL DIŞINDA OLDUĞUNU DOĞRULADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il dışında olduğunu doğruladı.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30'dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim.

İstanbul'a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı."

Kaynak: Sabah