İstanbullu karla mücadele ederken tatil yapan Ongun konuştu: "İmamoğlu 'bak keyfine' dedi"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesi yaptığı uyarılara rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadelede aldığı önlemler yetersiz kalmıştı. İstanbullu karla mücadele ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi'yle balıkçıda, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un ise yurt dışında kayak tatilinde olması tepki çekmişti.

Eleştirilerin odağındaki Murat Ongun, olayın üzerinden üç hafta geçtikten sonra katıldığı bir televizyon programında "Ben hesabımı belediye başkanıma gösterdim. Kamu görevlisi olarak devlete de müfettişlere de hesap verebilirim." ifadelerini kullanmıştı.

"ULUDAĞ TATİLİNDEN BİLE UCUZ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, bugün katıldığı bir programda kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi. Ongun, yurt dışında yaptığı tatilin Uludağ'daki tatilden daha ucuz olduğunu savundu.

KAR YAĞARKEN NEDEN TATİLİNİ İPTAL ETMEDİ?

Kendisine yönelitilen "Kar yağarken neden tatilini iptal etmedi?" eleştirilerine de yanıt veren Murat Ongun, "Ucuz olsun diye 7-8 ay öncesinden rezervasyon yaptırmıştım. Nereden bilebilirim İstanbul'a kar yağacağını. Eşim iki çocuğum gidiyorum yani." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU 'KEYFİNE BAK' DEDİ"

Ongun, kar yağışı sonrası gelen eleştirilerin ardından İstanbul'a dönmek istediğini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediğini fakat, "Bak keyfine" yanıtını aldığını söyledi.

Kaynak: Sabah