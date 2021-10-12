İstanbul’da sis etkili oldu

İstanbul'da sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Eyüpsultan, Arnavutköy, Mecidiyeköy ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sis nedeniyle trafik akışı da yavaşladı.

Yüksek binaların zirveleri sisle kaplanırken, İstanbul Boğazı da sisten etkilendi.