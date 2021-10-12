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İstanbul’da sis etkili oldu

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez hale geldi.

Gündem 12.10.2021, 07:36
İstanbul’da sis etkili oldu

İstanbul'da sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

Eyüpsultan, Arnavutköy, Mecidiyeköy ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde sis nedeniyle trafik akışı da yavaşladı.

Yüksek binaların zirveleri sisle kaplanırken, İstanbul Boğazı da sisten etkilendi.

#İstanbul
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