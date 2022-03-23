İstanbul'da pitbull saldırısı
İstanbul'un Güngören ilçesinde ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin saldırdığı genç yaralandı.
Gündem 23.03.2022, 23:33 23.03.2022, 23:55
İstanbul'un Güngören ilçesinde sahibi tarafından gezdirilen pitbull, bir gence saldırdı. Ağızlığı olmayan köpek, gencin bacağını ısırarak uzun süre bırakmadı.
Gencin imdadına çevredeki vatandaşlar koştu. Genç, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralının emniyete ya da hastaneye bir müracaatı olmadığı öğrenildi.
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