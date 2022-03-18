İstanbul'da kar yağışı başladı

Anadolu Yakası'nda Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Pendik, Avrupa Yakası'nda ise Zeytinburnu, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı evlerin çatılarında, yol kenarlarında ve araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

Kar yağışının etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.