İstanbul'da hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı
İstanbul Ataşehir'de hafriyat kamyonunun açılan damperi üst geçide çarptı. Kaza dolayısıyla yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.
Gündem 13.11.2022, 09:08 13.11.2022, 09:54
D-100 kara yolu Bostancı mevkii yan yolda Kadıköy yönüne giden hafriyat kamyonunun damperi açıldı.
Yaya üst geçidine çarpan damper, burada asılı kaldı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaza dolayısıyla yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Kamyon ve damperi yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.
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