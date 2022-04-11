İstanbul'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Gündem 11.04.2022, 06:49 11.04.2022, 07:18
İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen iki kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Tahliye edilen bina sakinleri itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izledi.
Yangında bodrum katındaki daire kullanılamaz hale geldi.
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