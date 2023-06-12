İstanbul yerel seçimleri için ilk anket geldi

Bir süre anket lafı duymak istemediğinizi biliyorum. Ama bence siz de benim gibi şöyle bir göz ucuyla da olsa bakarsınız.

Argetus Araştırma'nın bu "Pazar seçim olsa İstanbul Büyükşehir belediye Başkanlığı için hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna seçmenler şu cevapları vermiş:

Yüzde 48,5 AK Parti.

Yüzde 42,9 CHP

Yüzde 3,7 HDP/YSP

Yüzde 2 MHP

Yüzde 1,3 İYİ Parti

Yüzde 0,3 Saadet