İstanbul yeni yıla sisle uyandı
İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü.
Gündem 01.01.2023, 09:06
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle İstanbul Boğazı trafiğe kapatılırken, bazı vapur seferleri yapılamadı.
Sis, kara ulaşımında da görüş mesafesini düşürdü. TEM oto yolu İSTOÇ mevkisi ve D100 kara yolunda Florya, Küçükçekmece ve Sefaköy mevkilerinde seyreden sürücüler, görüş açıları düştüğü için trafikte daha yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Sis, Başakşehir, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Bağcılar, Üsküdar, Kadıköy, Çekmeköy, Beykoz, Sultanbeyli ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçenin yüksek kesimleri ile sahillerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.
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Puan Durumu
|Takımlar
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|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
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|21
|10. Giresunspor
|15
|19
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|17
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|15
|16
|13. Ankaragücü
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|16
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|16
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|15
|15
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|15
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|15
|11
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|15
|10
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|P
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|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
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|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Fulham
|17
|25
|8. Chelsea
|16
|25
|9. Brighton
|16
|24
|10. Brentford
|17
|23
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|17
|21
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4