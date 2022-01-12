İstanbul ve Kırklareli'nde fırtına: Ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü
İstanbul ve Kırklareli'nde fırtına etkili olurken bir binanın çatısı uçtu, araçlarda hasar oluştu.
Bağcılar'da fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu.
15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'taki 6 katlı binanın çatısı, fırtına nedeniyle yerinden sökülerek, sokakta park halindeki araçların üzerine düştü.
Araçlarda hasar oluştu.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli'nde fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu
Kırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
Kentte sabah başlayan şiddetli rüzgar etkisini arttırdı.
Fırtına nedeniyle kentte 10 apartmanın çatısı uçtu. Çatı uçmaları nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu.
Karakaş Mahallesi'nde ise bazı caddelerde ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı, elektrik direği devrildi.
"Biz bu kadarını beklemiyorduk"
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine, kentin birçok yerinde apartman ve evlerin çatılarının uçtuğunu söyledi.
Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz fırtına bekliyorduk ama bu boyutta olacağını tahmin etmiyorduk. Maddi hasar var boyutunu bilemiyorum. İhbar geldikçe gidip bakıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız." diye konuştu.
Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:
"Çatılarda uçmalar var, camlarda patlamalar var, tabelalarda düşmeler var, ağaçlarda kırılmalar var. Belediye olarak ben dahil hepimiz seferberiz. Vatandaşımızın yardımına koşuyoruz. En çok sevindiğimiz nokta şu ana kadar cana yönelik bir şeyin olmaması. Umarım ve dilerim hiç olmaz. Yarın öğleden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceğini öğrendik. İnşallah hiçbir sıkıntı olmaz."
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fırtına nedeniyle bazı caddeleri ulaşıma kapadı.
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