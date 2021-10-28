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İstanbul ve Ankara'da trafiğe 29 Ekim düzenlemesi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yılı dolayısıyla düzenlenecek kutlama etkinlikleri için bazı yollar araç trafiğe kapalı olacak.

Gündem 28.10.2021, 10:42 28.10.2021, 10:46
İstanbul ve Ankara'da trafiğe 29 Ekim düzenlemesi

İstanbul’da AKM açılışı nedeniyle Taksim'de bazı caddelerin de trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde "Beyoğlu Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu" oluşturuldu.

AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yollarının açılacağı geçici düzenleme gün boyu uygulanacak.

Trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle açıklandı:

"Alınan kararla, Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi. İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve zabıta ekipleri ile koordine edecek."

Ankara

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak programlar sonrasında, TBMM tören alanından başlanarak İnönü Bulvarı-Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı-Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1. TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenlenecek.

Programlar kapsamında, 28 Ekim Perşembe günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydan arası) ile bulvara açılan tüm cadde ve sokaklar, Ulus'a gidiş istikametine göre tek şeritli olarak trafiğe kapatılacak.

29 Ekim Cuma saat 06.00'dan itibaren Dikmen Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arası), İsmet İnönü Bulvarı (Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi kesişimi-Akay Kavşağı arası), Atatürk Bulvarı (Kuğulu Kavşağı-Ulus Meydanı arası), İstanbul Caddesi-Kazım Karabekir Caddesi kesişimi ve İstiklal Caddesi-Atatürk Bulvarı kesişimi arası, Cumhuriyet Caddesi (Ulus Meydanı-Gar Kavşağı arası), Çankırı Caddesi (tüm cadde boyunca), GMK Bulvarı (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Anadolu Meydanı arası), Ziya Gökalp Caddesi (15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı-Kolej Meydanı arası), Milli Müdafaa Caddesi (Genelkurmay Kavşağı-GMK Bulvarı arası), Kazım Karabekir Caddesi (Celal Bayar Bulvarı’na çıkış yan varyantları-Anadolu Meydanı arası), (İhtiyaç olması halinde) Dögol Caddesi (Beşevler Kavşağı-Anadolu Meydanı arası) buralara açılan tüm cadde ve sokaklar programlar sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Ayrıca Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile buraya açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar bitene kadar araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için trafiğe kapatılacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı belirtildi.

TV100

#Trafik #28 ekim
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