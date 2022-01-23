İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara kar uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sosyal medya hesabından vatandaşlara uyarıda bulundu.
Gündem 23.01.2022, 10:56
Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul karlı bir pazar sabahına uyandı. İstanbul Valisi Yerlikaya da, megakentte kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın İstanbul. Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım" ifadesini kullandı.
Günaydın #İstanbul— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022
#Kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarına karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım
Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım pic.twitter.com/Yx9p5scGa2
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