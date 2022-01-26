İstanbul Valisi Yerlikaya'dan özel araç sahiplerine uyarı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların çekilmesi için vatandaşlara çağrıda bulundu.
Gündem 26.01.2022, 13:51
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkili olan kar nedeniyle Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların bir an önce çekilmesi gerektiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadelerine yer verdi.
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