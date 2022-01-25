İstanbul Valisi Yerlikaya'dan özel araç sahiplerine çağrı
İstanbul'da karla mücadele yoğun bir şekilde birçok noktada devam ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da İstanbullu araç sahiplerine sosyal medya hesabından seslendi.
Gündem 25.01.2022, 10:04
İstanbul Valisi Yerlikaya araç sahiplerine seslenerek "Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım" dedi.
"Kıymetli Hemşehrilerim, Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için, Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların, sahipleri tarafından kaldırılması gerekmektedir. Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım."
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 25, 2022
Karla mücadelemizin etkin şekilde sürdürülmesi için,
Otoyol ve D-100’de park edilmiş özel araçların,
Lütfen araçlarımızı bulundukları yerden süratle kaldıralım. pic.twitter.com/04I5cebt7I
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