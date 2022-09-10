İstanbul Valisi Yerlikaya'dan metrobüs kazasına ilişkin açıklama

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Avcılar'da dün meydana gelen metrobüs kazasında yaralanan 99 hemşerimizden 88'i şükürler olsun taburcu oldu. 3 yaralımızın yoğun bakımda, 8 yaralımızın da serviste takipleri devam ediyor. Yaralı hemşehrilerimize Allah'tan şifa diliyorum."