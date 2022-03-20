İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür mesajı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 12.00-24.00 saatlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını belirterek, kar ve buzla mücadelede kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Gündem 20.03.2022, 12:55
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentin hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Yerlikaya, İstanbullulara, kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uydukları için teşekkürlerini de iletti.
Vali Yerlikaya, paylaşımında, "Kıymetli İstanbullular, iyi pazarlar. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün 12.00 verilerine göre; İstanbul'da bugün havanın 12.00-24.00 arası parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Kar ve buzla mücadele döneminde kurallara uyan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya, kar uyarısında bulunmuştu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma günü, kuvvetli kar sağanakları beklendiğini belirterek, İstanbulluları, zorunlu olmadığı halde dışarı çıkılmaması konusunda uyarmıştı.
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parçalı bulutlu
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