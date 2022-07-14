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İstanbul Valisi Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile bir araya geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gazilerle Topkapı Sarayı'nda bir araya geldi.

Gündem 14.07.2022, 23:32
İstanbul Valisi Yerlikaya, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ile bir araya geldi

Programa, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Vali Yardımcısı Abdurrahman İnan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdür Yardımcısı Aydın Sayın, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Program, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Ferruh Muştuer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 15 Temmuz 2016'da tarihinde hiç görülmedik, daha önce bu şekilde yaşanmayan bir ihanetle sınandığını söyledi.

Yerlikaya, "Bir darbe girişimi, aslında bir işgal girişimi olduğu apaçık ortada. Hain terör örgütü FETÖ, gözü dönmüş bir şekilde, Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan uçaktan, tanktan bombaları, tüfeklerden mermileri aziz milletimizin üzerine yağdırdı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi söylediği sözleri hatırlatan Yerlikaya, "İstanbul'umuz başta olmak üzere bütün şehirlerimizde Cumhurbaşkanı'mızın, Başkomutanımızın cümlelerini işiten ki bu cümleler, gönülden gönüllere akseden cümlelerdir, istiklal ve istikbal aşkı olan, milli kurtuluş mücadele ruhu olan, imanla çarpan yürekler, yüz binler ne yaptı? Meydanlara, caddelere koştu. Hiçbirinin elinde şanlı hilalimiz, şanlı bayrağımızdan başka bir şey var mıydı? Yoktu." diye konuştu.

Yerlikaya, o geceyi kabus olarak nitelendirerek, şöyle devam etti:

"O ihanet girişimi gecemizi karartmıştı ama değerli dostlarım o iman gücü, o cesaret, o kenetlenme sabah aydınlığını, üzerimize doğan güneşi tekrar bin yıldan beri, Malazgirt'ten beri bu vatanın bize ait olduğunu, hiçbir düşmanın içimizde veya dışımızda bizim bağımsızlığımıza, bizim istiklal aşkımıza, istikbal aşkımıza, bizim bayrak aşkımıza, bizim bu uğurda ölüme 'Ya Allah bismillah Allahu ekber' diyerek gittiğimize, koşarak gittiğimize öyle bir tanıklık ettiler ki 'Biz bu asil milletle uğraşamayız' dediler."

Şehit aileleri ve gazilerle hep birlikte olduklarını belirten Yerlikaya, "Hep, 'Hayır dualarınızdan bizleri mahrum etmeyin.' sözünü her fırsatta zikrediyoruz. Bu akşam ve gün boyunca 39 ilçemizde ve nihayetinde burada biz, 15 Temmuz şehit ailelerimiz ve kıymetli gazilerimizle bu sofra etrafında bir araya gelip, kalpten kalbe, gönülden gönüle sevgilerimizi, muhabbetlerimizi tekrar nakşediyoruz. Allah birliğimizi, dirliğimizi ilelebet korusun ve muhafaza etsin." dedi.

Vali Yerlikaya, bir daha 15 Temmuz gibi bir gece yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Allah bizleri öyle ihanetle imtihan etmesin ve din istismarcılığına yol açan bir sınavla da bizi imtihan etmesin. İnancımızdaki en büyük günahlardan birisi de bozgunculuk. 'Biriz, beraberiz' diyoruz. 'İri, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye'yiz, Türkiye olacağız.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#istanbul valisi #Ali Yerlikaya #15 Temmuz
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