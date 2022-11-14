İstanbul Valisi Taksim'deki patlamada yaralananların durumunu açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor" dedi.
Gündem 14.11.2022, 15:00
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 57 kişinin taburcu edildiğini, 24 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Vali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör eyleminde yaralanan vatandaşların durumuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İstiklal Caddesi'ndeki patlama nedeniyle hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu. 18 hastamız serviste, 6 hastamız yoğun bakımda tedavi görüyor. 2 hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua ediyoruz."
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