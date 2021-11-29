İstanbul Valiliği'nden 'lodos' açıklaması: 4 ölü, 19 yaralı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1'i yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini 3'ü ağır, 19 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

Esenyurt'ta lodos çatıyı uçurdu: Ölü sayısı 3'e yükseldi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Korkutan haberise Esenyurt'tan geldi. Kıraç'ta bir binanın çatısı vatandaşların üzerine uçtu. Çatıdan düşen parçaların altında kalan vatandaşlar yaralandı. Yaralı vatandaşlardan Elif Şanver ve 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

130 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Fırtınanın Beylikdüzü ilçesinde 130 kilometre hıza kadar çıktığı belirtilirken, öğlen saatlerinden itibaren yağmur da etkisini göstermeye başladı. Beylikdüzü'nde bulunan bir sitenin dış cephe parçası da şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kopan parçalardan bazıları park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, site önüne şerit çekilerek önlem alındı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de uçma ihtimali olan parçaları söktü. Yaşanan olayı anlatan İbrahim Kanca, "Sabah oldu hava çok fırtınalıydı. Şu üstteki parça uçmuştu. Arabaların üzerine düştü. İtfaiye geldi kaldırdılar" diye konuştu.