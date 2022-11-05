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İstanbul'un dijitalleşmesi için harekete geçildi

İstanbul Kalkınma Ajansı, kentteki dijitalleşmeyi yaygınlaştırmak için 2 proje başlattı. Buna göre, dijitalleşme konusunda yatırım yapmak isteyen işletmeler faizsiz kredi ile desteklenecek. Ayrıca, yazılımcı ihtiyacının karşılanması için eğitim merkezleri açılacak.

Gündem 05.11.2022, 13:28
İstanbul'un dijitalleşmesi için harekete geçildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı toplam büyüklüğü 300 milyon lirayı bulan destek programlarını açıkladı.

Ajans, dijital dönüşümlerini hızlandırmak isteyen KOBİ'lere faizsiz kredi desteği verecek.

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen, "Başvuracak KOBİ'lerimiz hazırladıkları dijital dönüşüm yol haritalarının arzu ettikleri kısımlarını bize sunacakları kısımlarını bizim fonumuz aracılığıyla hayata geçirebilirler. böylece 6 ay geri ödemesiz, 24 ay vadeli faizsiz kredi desteğimizden yararlanabilecekler." dedi.

İşletmeler, 2 milyon ila 5 milyon lira destek alabilecek. Toplam destek, 200 milyon lirayı bulacak.

Diğer proje ise geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeyi amaçlıyor.  İşletmelerin yazılımcı ihtiyacını karşılamak için eğitim merkezleri açılacak.  Belediyeler, üniversiteler, organize sanayi bölgeleri ve teknoparklar programa başvurabilecek. Programın toplam bütçesi ise 100 milyon lira.

Bu programla kalıcı merkezler kurmayı hedeflediklerini aktaran Tüzgen, "Yani okullar açalım ve bu okullarda yetişecek, sadece bir seferlik değil bundan sonra yıllar boyu devam edecek bir eğitim ve istihdam aracı olmasını hedefliyoruz bu merkezlerin" dedi.

Programa katılmak isteyen kurum ve işletmeler, İstanbul Kalkınma ajansının resmi internet sitesinden başvurabilir.

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