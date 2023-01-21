İstanbul Süryani Kadim Vakfı, İsveç'teki Kur'an yakma eylemini kınadı
İstanbul Süryani Kadim Vakfı, yaptığı açıklamada "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı, yakmaya yönelik girişimleri ve buna izin verenleri kesinlikle kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Gündem 21.01.2023, 21:48
İstanbul Süryani Kadim Vakfının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı, yakmaya yönelik girişimleri ve buna izin verenleri kesinlikle kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Özgürlük adı altında hangi amaçla olursa olsun kutsal değerlere hakaret edilmesi asla kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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