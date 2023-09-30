İstanbul seçimlerini kim kazanır ilk ANKET geldi

İttifaksız İstanbul seçimlerinde AK Parti açık ara ipi göğüslüyor. Ona en yakın CHP'ye ise 8 puan fark atıyor.

GENAR İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yapılacak seçimler öncesinde bir anket yaptı.

Ankete göre İstanbul seçimlerinde AK Parti oyların yüzde 50'sine yakınını alıyor.

GENAR Araştırma şirketi sahibi İhsan Aktaş, yaptıkları anket sonucunu sosyal medyadan paylaştı.

Aktaş, "Seçim öncesi olduğu gibi, araştırma sonuçları açıklanmaya başlandı. İstanbul'da bugün için durum budur" ifadelerini kullandı.

İşte İstanbul yerel seçim anket sonucu:

AK Parti yüzde 49

CHP yüzde 41

HDP yüzde 2,5

MHP yüzde 2,4

İyi Parti yüzde 1,5

Diğerleri yüzde 3,6

İttifaksız İstanbul seçimleriyle ilgili ilk ANKET

İTTİFAKLI DA İTTİFAKSIZ DA AK PARTİ ÖNDE

Öte yandan anketten çıkan bir diğer sonuç ise ittifak yapılması halinde oluşacak tablo oldu.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 51,5 oranında oy alırken CHP, İyi Parti ve HDP'nin oluşturacağı karşı ittifak ise yüzde 45 oy oranında kalıyor.