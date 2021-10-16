İstanbul müftüsü belli oldu
Açık bulunan İstanbul Müftülüğüne Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
Gündem 16.10.2021, 02:01
İstanbul Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş getirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
Kaynak: AA
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