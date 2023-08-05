'İstanbul Hukuk' birincisi konuşturulmadı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitiren Muhammet Emin Ay, mezuniyet töreninde geleneksel olan birincilik konuşması yapmak için hazırlanmıştı. Ancak konuşması geleneğe aykırı şekilde yaptırılmayınca o da dekanlık önünde konuşmasını gerçekleştirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle bitiren ve FSM İmam-Hatip mezunu olan Muhammet Emin Ay, mezuniyet töreninde kendisine konuşma yaptırılmaması üzerine Dekanlık binası önünde mezuniyet konuşması gerçekleştirdi.

Muhammed Emin Ay'ın annesinin, aynı üniversitede 28 Şubat Süreci'nden dolayı okulu bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Ay'ın konuşmasında, "Birinci olmanın haklı gururunu yaşıyor ve bunun için Allah’a hamd ediyorum. İst. Üni. Huk. Fak. mezuniyet töreninde planlı ya da plansız konuşmamın yaptırılmaması sebebiyle burada konuşmamı yapıyorum. Bölümüme Besmele ile başladım besmele ile bitirdim." ifadeleri öne çıktı.

Muhammed Emin Ay, sosyal medya hesabından da hazırlamış olduğu birincilik konuşmasını paylaştı.

Muhammed Emin Ay'ın birincilik konuşmasının tam metni şöyle:

Sayın bakanım, sayın dekanım, kıymetli hocalarım, değerli misafirler ve sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında bu konuşmayı yapmanın gururunu yaşıyor ve bu nedenle Allah'a hamd ediyorum.

Öncelikle öğrenimimiz boyunca bizi derinden sarsan covid-19 pandemisi ve asrın felaketi olan depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve mağfiret, yakınlarına da sabr-1 cemil niyaz ediyorum.

Bidayeti parlak olanın nihayetinin de parlak olacağı düşüncesiyle 4 sene önce bismillah diyerek başladığım hukuk fakültesini sonunda da besmele ile bitirebilmek nasip oldu. Hukuk fakültesini; kendime çizdiğim yoldan sapmadan, kendi kimliğimi kaybetmeden bitirebilmek, nezdimde 4 sene boyunca almış olduğum notlardan çok daha kıymetlidir.

1. sınıfta bu fakülteye ilk adım attığımızda hak nedir, hukuk nedir gibi soruların cevabını ararken bugün mezun olduğumuz konumda fazlaca karmaşık görünen meselelere nasıl çözüm üretmemiz gerektiğini dahi söyleyebilir olduk. Ancak nasıl ki bir inşaat temelleri üzerine bina ediliyorsa biz de tüm bilgi birikimimizi hak kavramı üzerine temellendirdik. Hak ise sizin de bildiğiniz üzere diğer bir adı da el-adl olan Allah'ın 99 isminden birisidir dolayısıyla bizim asıl gayemiz yeryüzünde adaleti hakim kılmaktır. Hukukun yoruma elvermeyen matematiksel bir tarafı olduğu muhakkaktır ancak yorum yapabileceğimiz durumlarda adaleti sağlamaya en elverişli yorumu yapabilmek, iyi bir hukukçu olmanın temel gereğidir.

İnsanın olduğu yerde muhakkak bir kusur vardır dolayısıyla hiçbir norm bizim için kutsallık arz etmemektedir ve tartışılamaz değildir. Thomas Jefferson'ın da dediği gibi mutlak değişmezlik yasağı ölülerin yaşayanlar üzerinde egemenliğidir. Bugün mevzuatta yer alan istisnasız her hususun yarın olmayabileceğini göz önünde bulundurup, daha iyi ne üretebiliriz düşüncesiyle hareket etmemiz gerekmektedir.

Kanaatimce, hukukçular olarak göz önünde bulundurmamız gereken bir diğer husussa içinde bulunduğumuz toplumun yapı dinamikleridir. Bir hukukçu, ideolojisi ne olursa olsun hukuku içinde bulunduğu toplumun kültüründen ayrı olarak düşünmemelidir. Batı'nın evrensel olarak dayattığı birçok değerin aslında evrensel olmadığı, hatta bunların bizim toplum yapımızla taban tabana zıtlıklar içerdiği yadsınamaz bir gerçektir. Prof. Dok. Necmettin Erbakan'ın da söylediği gibi bu milletin külüne üflesen altından iman çıkacaktır. İslam dini bu aziz toprakların vazgeçilemez bir parçasıdır ve fakültemizin kapısındaki fetih müjdesi ayetleri de bunun nişanesidir.

Daha, yakın bir süre evvel ülkemiz, toplum yapısını yok sayan 28 Şubat sürecine maruz kaldı. Öncesi ve sonrasıyla bu dönemin oluşturduğu travmaların ve bıraktığı izlerin silinmediğinin en yakın şahitlerinden olduğumu; mezuniyetin 4 ağustosta yapılacağı haberini ailemle paylaştığımda annemin mezuniyete gelip gelemeyeğini bana sormasıyla bir kez daha derinden hissettim. 28 Şubat sürecinin bırakmış olduğu iz nedeniyle taşımasından onur ve gurur duyduğum çarşafından dolayı zamanında atıldığı İstanbul Üniversitesine evladının mezuniyet törenine gelemeyeceğini düşünmüştü. Annem, İstanbul Üniversitesinde Fen Fakültesi biyoloji bölümü son sınıf öğrencisiyken başörtüsü yasağı nedeniyle okulu bırakmak mecburiyetinde kaldı. Bugün ona yarım bıraktırılan İstanbul Üniversitesinin, Hukuk Fakültesini birinci olarak bitirmenin haklı gururunu yaşıyor, bu nedenle bu konuşmamı anneme atfetmek istiyorum. Hamdusenalar olsun ki isminde ikna özünde icbar olan odalar bir daha asla açılmamak üzere kapandı. Artık bu gibi hukuksuz durumların önünde durmak bizim boynumuzun borcudur.

TEŞEKKÜRLER

Peygamber s.a.v.'in hadisinde belitildiği üzere teşekküre iyi davranılmaya en çok layık olan kişiden başlamam icap eder. Bu vesileyle bugün burada bu konuşmayı yapmamda en büyük katkı payına sahip olan ve üzerimden dualarını hiç eksik etmeyen anneme, sabah bir operasyon geçirmesine rağmen bugün burada beni yalnız bırakmayan ve her daim maddi manevi desteğini hissettiğim babama, sevgili kardeşlerime, 4 sene boyunca ilminden istifade ettiğim İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin güzide hocalarına, üniversitemizde daha iyi koşullarda okuyabilmemiz için gece gündüz demeden bizler için çalışan bütün personelimize, üniversiteye girişimde ve ufkumun genişlemesinde bana katkı sunan Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki hocalarıma ve son olarak düştüğüm zaman yanımda olan, yeri geldiğinde mentörlüğüne başvurduğum, Allah Ömür verdikçe beraber nice yollar yürüyeceğim bütün arkadaşlarıma ve sevdiklerime teşekkürlerimi sunuyorum.

SONUÇ

Zor olarak addedilen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden bu sene mezun olduk, ancak asıl zorluk bu saatten sonra başlıyor. Hukukçular olarak davamız zor, yükümüz ağır, yolumuz uzun, ama bunun altından kalkmak da sırtımıza yüklenmiş bir vazife artık. İstanbul Üniversitesi Hukuk fakültesi öğrencileri olarak ülkemizde hukuka duyulan güveni artırmaya, adaleti ve liyakati sağlamaya var gücümüzle çalışmamız gerekmektedir. Nitekim Nisa suresi 58. ayette Şüphesiz Allah size emânetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adâletle hükmetmenizi emrediyor, buyurmaktadır.

Bizler İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları olarak bulunduğumuz her yerde; davranışlarımızla, sözlerimizle, duruşumuzla ve tavrımızla çevremizi etkilemeye ve insanlığa faydalı bir şeyler katmaya odaklanmalıyız. Allah, bize bahşedilen imkanları ve nimetleri onun rızasına uygun olarak kullanabilmemizi nasip eylesin.

Bütün mezunlarımızı başarılarından ötürü kutluyor, meslek hayatımızda adaletten sapmamamızı temenni ediyorum.

Sözlerimi Necip Fazıl'ın bir bendi ile bitirmek istiyorum:

Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!

Ölsek de sevinin, eve dönsek de!

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!

Yarın, elbet bizim, elbet bizimdir!

Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir!

ÜNİVERSİTE İNCELEME BAŞLATTI

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü, Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde fakülte birincisi Muhammet Emin Ay'a mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden birincilikle mezun olan sevgili öğrencimiz Muhammet Emin Ay'ı tebrik ediyor, meslek hayatında başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hukuk fakültesinin mezuniyet töreninde gerçekleşen "üzücü" durumla ilgili Rektörlüğün inceleme başlattığı kaydedildi.