İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
İstanbul Havalimanı'nda etkili olan yoğun kar yağışından dolayı ara verilen seferler yeniden başladı.
Gündem 25.01.2022, 15:38
İstanbul Havalimanı'nın işletmeci konsorsiyumu İGA'dan yapılan açıklamada uçuşların Karakas (Venezuela) ile başladığı ve Houston (ABD) seferi ile devam edeceği belirtildi.
Yapılan açıklamada, "Uçuş güvenliği sebebiyle geçici süreliğine durdurulan seferlerimiz, Karakas (Venezuela) ile başlamış olup Houston (ABD) ile devam edecektir. Sabır ve anlayış gösteren tüm yolcularımıza teşekkür ederiz" denildi.
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