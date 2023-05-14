İstanbul Havalimanı metrosunda kavga: Tesettürlü iki genç saldırıya uğradı
İstanbul'da Havalimanı Metrosunda, İslami kurallara giyinmiş iki genç, bir kişi tarafından saldırıya uğradı.
Gündem 14.05.2023, 00:48 14.05.2023, 00:59
İstanbul'da havalimanı metrosunda tesettürlü iki müslüman gence saldırı düzenlendi.
İslami hassasiyete göre giyinmiş iki genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı.
Mağdur gençler önce sözlü saldırıya uğruyor. Ancak buna rağmen cevap vermiyor.
Daha sonra fiziksel saldırıya geçen saldırgana karşılık veren mağdur gençler ile saldırganı vatandaşlar ayırıyor.
O anlar metrodaki bir vatandaşın kamerasına böyle yansıyor:
Seçim cüreti... Bir şahıs, 2 muhafazakar gence hakaretler edip psikolojik zorbalık uygulayınca metroda kavga çıktı.— Clark Sedadi (@Sedaddi) May 13, 2023
Kendi iktidarlarının fragmanını sergiliyorlar sanırım. pic.twitter.com/9WQYZKYfiQ
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