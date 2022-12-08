İstanbul Havalimanı metrosunda geri sayım: Test sürüşleri yapılıyor
İstanbul Havalimanı metro hattı açılış için gün sayıyor. Türkiye'nin saatte 120 kilometre hız yapabilen "en hızlı metrosundaki" çalışmaları görüntülendi.
İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak metro hattında sona gelindi.
Hattın açılışı için günler sayılırken TRT Haber, metronun test sürüşüne katıldı.
Seyahat süreleri kısalacak
4 ilçeyi birbirine bağlayan 37,5 kilometrelik metro hattı 9 istasyondan (Gayrettepe, Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Terminal-2, İstanbul Havalimanı, Kargo Terminali) oluşuyor.
Hatta günde 600 bine kadar yolcu taşınabilecek. Seyahat süresinden büyük tasarruf sağlanacak.
Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak
Saatte 120 kilometre ile Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.
Yolculuk, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakika, Göktürk'ten ise 12 dakika sürecek.
Metro ile yolculuk süreleri kısalacak
Hat tamamlandığında Taksim'den İstanbul Havalimanı'na 41 dakikada ulaşılabilecek. Yolculuk 4. Levent'ten 35 dakika, Tekstilkent'ten ise 45 dakika sürecek.
Göktürk'ten Mahmutbey'e 38 dakika, Taksim'den Göktürk'e 26 dakika sürecek.
Metro istasyonlarında da son çalışmalar yapılıyor. 122 yürüyen merdiven ve 45 asansörün montajı tamamlandı.
Yerli sinyalizasyon yazılımı kullanılan ilk metro hattı
Metronun sinyalizasyon sistemi yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirildi.
Açıldığında Türkiye'de yerli sinyalizasyon yazılımı kullanılan ilk metro hattı olacak.
Araç gövdesinden klima sistemine, koltuklardan sürücü kabinine kadar İstanbul Havalimanı metro araçlarındaki yerlilik oranı yüzde 60...
Kağıthane-Havalimanı kesiminin sinyalizasyon testleri biter bitmez önümüzdeki günlerde açılacak. Gayrettepe- Kağıthane arasının ise 2023 yılı nisan ayı itibarıyla açılması bekleniyor.
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