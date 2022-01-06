İstanbul Güngören’de belediyeye ait araçta yangın çıktı
İstanbul Güngören’de park halindeki resmi plakalı araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündem 06.01.2022, 07:38
Tozkoparan Mahallesi Hayat Sokak'ta park halinde bulunan Bakırköy Belediyesine ait 34 VF 8087 plakalı araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri bölgede incelemelerde bulunurken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
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