İstanbul Gazze için kıyama kalktı

İstanbul'da AK Parti tarafından düzenlenen "Büyük Filistin Mitingi" başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu mitinge katılan isimler oldu.

Mitingte Gazze'de şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Filistin Mitingi'nde alanda toplanan vatandaşlara sesleniyor.

Onbinlerce kişinin katıldığı mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e bir kez daha seslenerek, "Sen işgalcisin" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Büyük Filistin Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e gözdağı vererek, "Terörle mücadele adına ne yaptıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Bu millet yeni destanlar yazmaya hazırdır." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 22. güne girildi. Gazze'ye destek için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Büyük Filistin Mitingi düzenlendi.

Alandaki kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya koyduğu kararlılığı vurgulayıp İsrail'e gözdağı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele bahanesiyle on binlerce kilometre öteden gelip milyonlarca insanı katledip, bize kendi vatandaşımızı koruma hakkı vermediler. Son 10 yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanınız olarak, biz milletimizi seviyoruz. Milletimize feda-i can etmeye hazırız. Milletimizle beraber bu yolda ilerlemeye hazırız. Çünkü tarihte nasıl destanlar yazdıysak, bu millet yeni destanlar yazmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sevgili İstanbullular, Sayın Devlet Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saygı değer genel başkanlar, değerli kardeşlerim hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Her birinize Filistin davasına sahip çıktığınız için milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerini, gazilerini rahmetle anıyorum. Anadolu Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e kadar hüküm vuranları minnetle yad ediyorum. Coğrafyamızın semalarında bayrağımızın ilelebet dalgalanması, ezanların kıyamete kadar okunması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

Öyle büyük bir milletsiniz ki bunu farklı bir şekilde ortaya koydunuz. Öyle büyük millet ve devletiz ki ne gücümüz ne mücadelemiz sadece kendi sınırlarımızda kanidir. Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl coşkusunu yaşarken, bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız.

"BUGÜN GAZZE İÇİN KIYAMDAYIZ"

Tıpkı Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'nın, Afrika'nın dört bir yanında bir zamanlar millet, milliyet neymiş öğretmişiz. Kalplerini ve gözlerini bizlere çeviren kardeşlerimizin dertleriyle dertlendiğimiz, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimiz için bugün de Gazze için kıyamdayız.

Netanyahu teröristse Hamas da teröristmiş. Yazıklar olsun. Onlara ülkemde oy atanlar da iyi düşünmesi lazım. Onlara oy verenlerin iyi düşünmesi lazım. Bugün yaşadığımızı tarih bize yaşatmasın.

"BU ÜLKE İÇİN ADANA NEYSE GAZZE DE OYDU"

Kırım'dan Karabağ'a, Bosna'dan Kerkük'e, Filistin'den Türkistan'a, Afganistan'dan Çeçenistan'a kadar biz gözyaşı döktük. Ömrümüz boşuna geçmedi. Bugün birileri Gazze'yi uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor, bunu açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için, bu ülke için Adana neyse Gazze de oydu.

Gazze de vatan topraklarının ayrılmaz sandığımız parçasıydı. Nereden nereye geldik. Çanakkale Şehitliği'ne yolunuz düştüğünde muhakkak gidin. Mezar taşları üzerindeki isimlerle şehirlere iyi bakın. Orada Gazzeli'yle Üsküplü'nün yan yana yattığını göreceksiniz. Gazze verdiği 53 şehitle yer alıyor. Bizi kanımız kadar, canımız kadar, sevdamız kadar kendimizden olan tüm bu topraklardan ayırdılar. Sadece fiziki olarak ayırmakla kalmadılar, zihnimizden ve kalbimizden sökmek için her türlü fırıldağı çevirdiler. Milyonlarca insanın hayatını kaybettiği kara günlerden aldığımız dersleri asla unutmamalıyız. Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize destek için bir araya geldiğimiz şurada bir daha asla yeni Gazzeler ortaya çıkmasına izin vermeme azmiyle ayrılmalıyız.

"TÜRKİYE BÜYÜK TEHDİTLERİN HEDEFİNDE BİR ÜLKEDİR"

Türkiye tarihiyle kültürüyle, medeniyetiyle büyük bir devlettir. Türkiye sahip olduğu tüm vasıflarıyla asla bitmeyecek büyük tehditlerin, projelerin hedefinde bir ülkedir. Ülkemizin dört bir yanında yaşanan hiçbir hadisenin, Türkiye üzerine oynanan oyunlardan bağımsız olmadığını bilin.

Hamas terör örgütü değildir dedim ya İsrail çok rahatsız oldu. Galip olan sadece Allah'tır. Biz yalnızca Gazze'de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, kendi istiklal ve istikbalimizin müdafaasını yapıyoruz. Sultan Abdulhamid oralarla az mı haşır neşir oldu?

"İSRAİL SEN İŞGALCİSİN, ÖRGÜTSÜN"

1947'de Gazze Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin, nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye'nin sana borcu yok. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı'nın her ülkesi sana borçlu. Borçlu olduğu için de konuşamıyor, sana ziyarete geliyor.

Karşımızda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Ege, Marmara ve Karadeniz'de Rumları kışkırtıp yok etmeye kalkanların modern versiyonları var. Bizi siyasi, coğrafi, ekonomik olarak dilim dilim doğrayanların kapanmamış hesapları var. Buna izin vermeyeceğiz.

"BU MİLLET DİMDİK AYAKTA"

Dün Ukrayna-Rusya savaşında katledilen siviller için timsah gözyaşı dökenler bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor. Ukrayna için gözyaşı döktünüz de Gazze'de ölen çocuklar için niçin sesiniz çıkmıyor? Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz. Böyle bir gayretin içindeyseniz bu millet ölmedi. Bu millet dimdik ayakta. Aynı şekilde Libya'da neysek, Karabağ'da neysek Ortadoğu'da oyuz.

ABD'siyle, Avrupası'yla tüm piyonlarıyla... Gazze'deki katliamın en büyük sorumlusu bu Batı'dır. Varlıklarına kendi evlerinde tahammül edilemeyen bir kısmı kenara koyarsak, Gazze'de yaşanan katliam Batı'nın eseridir. Çocuk katillerine verdikleri tam desteği gizlemeye çalışmaları ayrı bir komedi. Herkes biliyor ki İsrail bölgede günü geldiğinde feda edilebilecek bir piyondur.

Batı kendi elini kirletmeden kimi zaman parayla kimi zaman fitneyle kimi zaman suçlarının üstünü örterek araç kullanmayı sever. Biz bunları iyi tanırız. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı'nın sinsi ve kirli taktiği de deşifre olmuştur. Biz Irak ve Suriye'nin kuzeyinde karşımıza çıkarılan teröristlerin gerisinde kimlerin olduğunu gayet iyi biliyoruz. PKK'nın, YPG'nin, FETÖ'nün arkasında kimler var? İsrail de var; paraysa para, silahsa silah... Biz Avrupa ve ABD yönetimlerinin kulislerinde ülkemiz aleyhinde çevrilen dolapları gayet iyi biliyoruz.

"İSRAİL'İ SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDECEĞİZ"

İsrail 22 gündür savaş suçu işliyor. Biz de seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunun hazırlığı içindeyiz. Daha ne kadar kadın ve çocuk ölmesi gerekiyor. Her ülkenin kendini savunma hakkı vardır ama adalet nerede? Gazze'de katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla, yakıtsızlıkla topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze'nin hali neydi gördünüz değil mi?

BM Genel Sekreteri haykırıyor duymuyorsunuz. Sağır oldunuz, kör oldunuz. Yahudileri gaz odalarında yok ediyor, atom bombasıyla şehirleri haritadan siliyorlardı. Şu anda aynı zihniyet bugün de Gazze'de. Daha önce Karabağ'da, Bosna'da, Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da bu zulümleri gördük. Vahşetin failidir bunlar. Gazze o yüzden hepimizin meselesidir. Gelin diyalog kapılarını açma çağrılarına kulak verin. Gelin bugün hayatınızda ilk kez hayırlı bir adım atın.

120 ülke İsrail'e ateşkes için 'evet', 40 ülke çekimser, 14 ülke İsrail'in yanında yer aldı. İsrail sen dünyada yalnızlığa mahkumsun. Bundan sonra da öyle kalacaksın. Şu anda BM bu kararı vermek suretiyle güzel bir adım attı.

İsrail topraklarında sivillere yönelik saldırıları biz de doğru bulmuyoruz. Savaşın bir ahlakı ve hukuku var. Sivilleri hedef almak bu ahlaka sığmaz. Bunun bedelini eninde sonunda ağır ödeyeceksiniz."

MİTİNGE KATILAN PARTİ LİDERLERİ

Mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılıyor.

İngiliz müzisyen Yusuf İslam, miting alanındaki kalabalığa yaptığı konuşmada "Hz. İbrahim Aleyhisselam bir siyonist değildi. Siyonizm trajedi sonucunda güçlenmiş bir ideolojidir. Filistinlilerin bununla hiçbir alakası yoktur. Savaşlarda her daim mağdurlar küçük yavrular olmuştur. Uluslararası toplum Saray Bosna'daki kuşatmayı 4 sene izlemişti. Şu anda dünya daha ne kadar bekleyecek" ifadelerini kullandı.

Miting için giriş ve çıkış noktalarında ile havalimanı çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Miting alanı girişinde vatandaşlar üst ve çanta aramasının ardından içeri girebildi.