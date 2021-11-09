İstanbul'dan dünyaya su mesajı

Masailer, başlarında taşıdıkları su kovalarıyla tarihi şehrin önemli noktalarını gezerek Afrika’da yaşanan su sorununa dikkat çekti.

Küresel anlamda bütün dünyanın ortak problemi haline gelen iklim değişikliği ile artan su sorununu uzun yıllardır derinden hisseden kara kıta Afrika’dan yükselen çığlığı duyurmak için Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği devreye girdi.

Dernek tarafından Türkiye’ye davet edilen ve 43. İstanbul Maratonuna katılarak seslerini duyurmaya çalışan Masailer, açlığın ve ölümün kol gezdiği Afrika’daki su sorununu bu kez tarihi kadim şehir İstanbul sokaklarında dile getirmeye çalıştı.

Ülkelerinde kilometrelerce yol yürüyerek temiz suya ulaşmaya çalışan Masailer başlarına koydukları kovaları, bu kez masallara, efsanelere, hikayelere konu olmuş, Hz. Muhammed’in müjdesine mazhar olan, adeta medeniyetlerin beşiği konumundaki İstanbul sokaklarına taşıdı.

Yer altında bulunan su kaynaklarına sondaj yapılarak ulaşılabilmesine rağmen nitelikli insan kaynağı eksiği ve sondaj maliyetlerinin karşılanamaması gibi sebeplerle temiz suya erişimde büyük sorunlarla karşılaşan Afrika’nın sesini Türkiye’nin yardımıyla Masailer duyurmaya çalışıyor.

Geleneksel kıyafetleri ve başlarında taşıdıkları su kovalarıyla ile Tanzanya’nın Arusha bölgesinden İstanbul’a gelen Neancyaurelia Magare, Zakia Pleacide Kanji, Farida İbrahim Mtumwa, Adam Salum Choggy, Saida Said Juma ve Abubakar Mahakum Dachi, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Kadıköy sahilini yürüyerek, vatandaşlara yaşadıkları sorunları anlattı.

Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen Masailer, yanlarındaki tercümanlar aracılığıyla yaşanan su sorununu anlatmaya çalıştı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bölgelerde mola vererek halkla sorunlarını paylaşan Masailer, geleneksel danslarıyla da dikkatleri topladı.

Taksim Camii’nde dua eden Masailer, Karaköy sahilinde gördükleri manzaraya hayran kaldı. Boğazın eşsiz güzelliği önünde başlarındaki su kovalarıyla yürüyen Masailer, kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların isteklerini de geri çevirmedi.

Ulaşılabilir temiz su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle sonuçları ölüme kadar varabilen sağlık sorunları yaşadıklarını anlatan Masailer, Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği’nin birçok köyde su kuyusu açtığını anlattı. Masailer, Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

ULUSLARARASI SU KUYUSU YARDIM DERNEĞİ BİNLERCE İNSANI SU İLE BULUŞTURDU

Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği 21 Ocak 2020 tarihinde, susuzluk yaşanan bölgelerde, tüm canlıların ihtiyacı olan içme ve kullanma suyuna erişimlerini en doğru şekilde sağlamak amacıyla kurulmuş, bağımsız ve adanmış gönüllülerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.

Aynı zamanda Dünya Su Konseyi (WWC) üyesi olan dernek, bünyesindeki alanında uzman mühendislerle Afrika kıtası başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında suyun izini arıyor. Bugüne kadar Tanzanya, Çad ve Suriye’de çeşitli su çözüm projeleri yürüten Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği, bu projelerde kilometrelerce su şebeke hattı döşedi ve döşemeye devam ediyor.

Dernek, bugün binlerce insanı suya kavuşturmak için dünyanın farklı coğrafyalarında çalışmalarını sürdürüyor.