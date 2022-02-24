İstanbul'daki Ukraynalılardan Rus saldırılarına tepki

İstanbul'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Ukraynalı protestocu grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nun karşında bulunan Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Gönül Sokak'ta toplandı.

Polis ekiplerince Başkonsolosluk binası önüne alınmayan protestocular, ellerinde Ukrayna bayrakları ve dövizler taşıyarak, Rusya aleyhine slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Tatiyana Özyıldız, sabah saatlerinde Rusya'nın ülkelerine saldırdığını söyledi.

Uyuyan vatandaşların tank, roket ve helikopterle vurulduğunu iddia eden Özyıldız, savaşı durdurmak için burada toplandıklarını belirtti.

Özyıldız, Ukrayna'daki yakınlarıyla zaman zaman da olsa iletişime geçebildiklerini kaydetti.