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İstanbul'daki TFF binasına silahlı saldırı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Gündem 01.09.2022, 19:03
İstanbul'daki TFF binasına silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, binaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla birkaç el ateş edildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
#Riva #TFF #silahlı saldırı
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