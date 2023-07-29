İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili yeni karar
Başka şehirde kaydı bulunan ancak İstanbul'da yaşamaya başlayan Suriyelilere 24 Eylül'e kadar süre verildi.
İstanbul'da bulunan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere dönüşü için karar alındı. İstanbul Valiliği, dönmesi gereken geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancılara 24 Eylül 2023'e kadar süre verdi.
İstanbul Valiliği, İstanbul'da ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere dönmesi kararını aldı.
Valilik, dönüş için 24 Eylül 2023'e kadar süre verdi.
Dönecek kişilere, kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verileceği kaydedildi.
6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ise ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verileceği ifade edildi.
Karar, İstanbul Valiliği'nin internet sitesinde yayımlandı.
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