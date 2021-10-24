banner38

İstanbul'daki sempozyum sona erdi

İstanbul'da düzenlenen "Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Sempozyumu" ikinci günün sonunda tamamlandı.

Gündem 24.10.2021, 20:34
İstanbul'daki sempozyum sona erdi

İstanbul 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenen ve iki gün süren "Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık" konulu sempozyum, çok sayıda hukukçunun ve birçok ülkeden gelen konuşmacının katılımıyla tamamlandı.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun ikinci gününde oturum başkanlığını avukat Necati Ceylan'ın yaptığı "Türk Hukukunda Avukatlık" konusu ele alındı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz, Türk hukukunda vekalet akdi, avukatlık sözleşmesi ve avukatın sözleşmeden doğan hukuki sorumlulukları ile ilgili bilgi verdi.

"Avukatlık hukukunu bilmeden iyi bir avukat olunmaz"

Avukatların evin babası gibi olduğunu ve her şeyle ilgilendiklerini belirten Prof. Dr. Korkusuz, bu mesleğin zannedildiği gibi kolay olmadığını dile getirerek, "Avukatlık hukukunu bilmeden iyi bir avukat olunmaz. Beklemediğiniz anda beklemediğiniz sorunlar yaşarsınız. Avukatlık zannedildiği gibi kolay bir meslek değil, çok zor bir meslek. Duruşmaya mazeretsiz gitmeme bile sadece hukuki sorumluluğu getirmiyor, 'görevi ihmal' suçunu içeriyor. Dünyada avukatlardan daha fazla sorumlu tutulan serbest bir mesleği bilmiyorum. Farklı dünya görüşlerimiz olabilir ama avukatlığın etik kurallarına, mesleğin ilkeleri gibi bazı temel yaklaşımlara saygılı olalım." diye konuştu.

Oturumda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Evren Koç, avukatların ücret hakkı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cengiz Serhat Konuralp avukatların hukuki sorumlulukları ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Abdullah İslamoğlu da avukatlık mesleğinin tarihsel gelişimi ile ilgili konularda sunumlar yaptılar.

Sempozyumun öğleden sonraki oturumunda ise "İslam Hukukunda ve İslam Ülkelerinde Avukatlık" konusu ele alınırken, farklı ülkelerden hukukçular, bu konuyla ilgili sunumlar ve konuşmalar yaptı.

Kaynak: AA
#İstanbul #Dünya Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Sempozyumu
Yorumlar (0)
banner35
13
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Fenerbahçe 9 19
4. Karagümrük 10 18
5. Beşiktaş 9 17
6. Konyaspor 10 17
7. Galatasaray 9 17
8. Alanyaspor 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 8 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Samsunspor 9 12
9. Boluspor 9 11
10. Bursaspor 9 11
11. Gençlerbirliği 8 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 20
2. Sevilla 9 20
3. Real Sociedad 9 20
4. Osasuna 10 18
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Athletic Bilbao 9 16
8. Barcelona 9 15
9. Real Betis 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2