İstanbul'daki kurbanlıkların çoğu satıldı

Vatandaşlar, Sultangazi, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Başakşehir'deki kurban pazarlarında aldıkları numaraya göre kurbanlıklarının kesilmesi için sıralarını bekledi.

Kurbanlıklar, İslami usullere uygun olarak belediye görevlileri tarafından hijyene dikkat edilerek kesilirken, zabıta görevlileri de çevrede bir aksaklık yaşanmaması için önlem aldı.

Kurban satıcıları, yağışın etkisiyle bugün satışlarının düştüğünü ifade etti.

Kurban kesilen açık alanların üstü, yağış nedeniyle brandayla kapatıldı.

Kağıthane'deki kurban pazarında ise kurbanlıklarının tamamını satan pazarcılar çadırlarını toplayarak, memleketlerine dönme hazırlıklarına başladı.

Çekmeköy'de yağmur nedeniyle kurulan brandaların altında kesim işlemleri devam ediyor.

Burada büyükbaş hayvanların satışı yüzde 90 oranında tamamlanırken, küçükbaş satışları bayramın son gününe dek sürecek. Büyükbaş hayvanlarını satanlar da alandan ayrılmak üzere toplanmaya başladı.

Ümraniye'de Hekimbaşı ve Esenkent mahallelerindeki kurban çadırlarında da bayram süresince yaklaşık 10 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvanın satıldığı öğrenildi.

Satılan hayvanların sahipleri tarafından alınmasının ardından çadırlar kaldırıldı.

İlçe belediye ekiplerince çadırların kaldırıldığı alan temizlendikten sonra kireç döküldü.

Sağanak yağışın ardından da alanların ayrıca ilaçlanacağı belirtildi.

Sultanbeyli'deki kurban satış ve kesim alanında bulunan 4 bin 500 büyükbaşın da tamamı satıldı. 6 bin civarındaki küçükbaş hayvanın satışının da tamamlanmak üzere olduğu öğrenildi. Satıcılar, çadırlarını toplamaya başladı.