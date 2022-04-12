İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Ümraniye merkez olmak üzere Üsküdar, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe ve Esenyurt ilçelerinde 24 adrese şafak operasyonu yaptı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.