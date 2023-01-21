İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı

Yarıyıl tatili için son ders zili, bugün çaldı. Karnelerini alan 19 milyondan fazla öğrenci, 2 haftalık sömestir tatiline başladı. Öğrenciler tatil heyecanı yaşarken İstanbul'da yarıyıl tatili yoğun bir trafikle başladı. İstanbul'da trafik haritası kırmızıya dönerken bütün anayollarda sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu.

Trafik yoğunluğu: Yüzde 89

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre, akşam saatlerinden itibaren kentteki trafik yoğunluğu, saat 18.50 itibariyle yüzde 89'a ulaştı.