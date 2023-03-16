İstanbul'da TOKİ kuraları başladı

İstanbul TOKİ kura çekimleri bugün itibariyle başladı. 50 bin konutun inşa edilmesi beklenen İstanbul'da ilk kuralar Tuzla'da çekiliyor. Daha sonra diğer ilçelerde de kura çekimleri gerçekleştirilecek.

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından ara verilen TOKİ kura çekilişleri devam ediyor. Merakla beklenen TOKİ İlk Evim kampanyasında İstanbul Tuzla'daki çekiliş gerçekleştiriliyor.

İlk Evim İstanbul Tuzla'da çekilişi bugün yapılıyor. Saat 10:00 itibarıyla 20 bin 920 konutun sahibi belirlenmiş olacak. Çekiliş Tuzla Viaport Marina Tuzla Belediyesi Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirilecek ve internet üzerinden canlı olarak da izlenebilecek.

TOKİ İstanbul kura çekimleri nerede yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi Tuzla Belediyesi'nde; Çatalca kurası Silivri Alibey Spor Salonu'nda; Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri kura çekimi ise Bağcılar Olimpik spor Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.