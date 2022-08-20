İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon
İstanbul Sultangazi'de terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 kişi yakalanırken çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, örgüt mensubu M.U'nun MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK içinde Suriye'de silahlı faaliyet yürütmek ve örgüt kamplarında eğitim almak amacıyla 2015'te illegal yollardan bu ülkeye gittiği ve 2019'da sansasyonel eylem yapmak amacıyla yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra yakalanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
M.U'nun, tahliye olmasının ardından 5 Ağustos 2022'de Ağrı'da düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirilen MLKP terör örgütü üyesi U.A'nın sözde intikamını almak için emniyet güçlerine yönelik eylem arayışında olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, M.U'nun, iki gün önce Sultangazi Gazi Mahallesi'ndeki hücre evinde, örgütün eylem planına ilişkin hazırlık ve planlama yaptığının belirlendiği ifade edildi.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda M.U. ile MLKP Merkez Komite üyesi E.Y, Ezilenlerin Sosyalist Partisi İstanbul İl Başkanı H.D.A ve örgüte ev temin eden N.G'nin yakalandığı, adreste 2 tabanca, çok sayıda fişek, 1 el bombası ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.
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