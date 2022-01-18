İstanbul'da terör örgütlerine operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerine 10 ayrı noktada operasyon başlattı. Kentte ayrıca, iki sol terör örgütlü şüphelisi 5 kişi için 6 adrese operasyon düzenlendi.
Gündem 18.01.2022, 09:57
Operasyonlar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatıldı.
Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 9 ayrı soruşturma kapsamında 10 şüphelinin adresinde arama başlatıldı.
Şüpheliler arasında, kapatılan askeri okul öğrencileri, mühendis ve ihraç ve aktif öğretmenler de yer alıyor.
MLSPB ve MKP üyelerine operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı terör örgütü şüphelilerine de şafak baskını düzenledi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri (MLSPB) ve Maoist Komünist Parti (MK
6
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Hatayspor
|21
|35
|4. Başakşehir
|20
|34
|5. Adana Demirspor
|21
|34
|6. Fenerbahçe
|21
|33
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|21
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Adanaspor
|20
|32
|8. Samsunspor
|19
|30
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|20
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11