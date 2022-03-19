İstanbul'da tehlike yarın geçiyor
Vali Yerlikaya, İstanbul'da yarın motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkabileceğini duyurdu.
Gündem 19.03.2022, 21:13
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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