İstanbul'da taksimetre kuyruğu
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı zam kararının ardından taksimetrelerini güncellemek için bekleyen taksicilerin oluşturduğu kuyruklar devam ediyor.
Gündem 09.04.2022, 14:29
UKOME'nin olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisinin kabul edilmesinin ardından taksimetrelerini güncellemek isteyen taksicilerin ayar merkezleri önündeki bekleyişleri sürüyor.
Sabah erken saatlerden itibaren ayar merkezlerinin önüne gelen taksiciler, ikinci günde de uzun kuyruklar oluşturdu.
Beklemekten sıkılan bazı taksiciler, zaman zaman araçlarından inerek caddede yürüyüş yaptı.
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|49
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|28
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|29
|40
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|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
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|29
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|35
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|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Sevilla
|31
|60
|3. Barcelona
|29
|57
|4. Atletico Madrid
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
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|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
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|32
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|30
|32
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|31
|29
|17. Cadiz
|30
|28
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|30
|26
|19. Levante
|30
|22
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