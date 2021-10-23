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İstanbul'da taksi denetimi

Taksicilere yönelik vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda denetimler yapılmaya devam ediyor.

Gündem 23.10.2021, 16:47
İstanbul'da taksi denetimi

Aksaray Meydanı'nda yapılan kontrollerde polis ekipleri taksileri durdurarak, evraklarını tek tek inceledi.

Taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik bazı kontroller yapıldı.

Denetimlerde, yolcu seçtiği tespit edilen 1 taksicinin çalışma ruhsatı 10 gün askıya alındı.

Sivil polis ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, ehliyetsiz araç kullanan taksi sürücüsüne cezai işlem uygulandı, aracı ise otoparka çekildi.

#İstanbul #taksi #denetim
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