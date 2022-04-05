İstanbul'da suya zam
İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı.
Gündem 05.04.2022, 18:13 05.04.2022, 18:31
Saraçhane'deki İBB Binası Meclis Toplantı Salonu'nda İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.
İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapılan oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğünün İSKİ Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi, İSKİ Kırsal Mahalle/Yerleşik Alan Su Satış ve Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Bedeli Tarife teklifi ile gündeme geldi.
YÜZDE 29 ZAM KARARI KABUL EDİLDİ
Teklifin oy birliğiyle kabul edilmesiyle suya yüzde 29 zam uygulandı.
Kaynak: Yeni Şafak
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