İstanbul'da son durumu Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da yaşanan sel felaketinde Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi ve Eyüpsultan'da zarar gören ev ve iş yerlerinin sayısını açıkladı. 2 kişi yaşamını yitirirken, 12 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Selden etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde ise sağlık hizmetleri verilmeye devam ediliyor.

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ; Arnavutköy'de 291 konut, Başakşehir'de 131 konut ve 650 iş yeri, Küçükçekmece'de 98 konut ve 13 iş yeri, Sultangazi'de 10 konut ve Eyüpsultan'da 30 konutun yaşanan selden etkilendiğini açıkladı. 12 kişinin tedavisi hastanelerde devam ederken öte yandan Yerlikaya zarar tespit çalışmalarının bugün başlayacağını bildirdi

BİRÇOK İLÇE ETKİLENDİ

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi. Yağış nedeniyle yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Anadolu Yakası'nda Beykoz, Kadıköy, Sultanbeyli ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler, Kağıthane, Beylikdüzü'nde çakan şimşekler dikkati çekti.

HASTANEDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Başakşehir'de evlerini su basan 3 kişinin üşütme şikayetiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin acil servisine başvurduğu, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, yoğun yağış nedeniyle yağmur giderlerinin geri tepmesi sonucu hastanenin zemin ve bodrum katlarındaki belirli noktalarda su birikintileri oluştuğu belirtildi. Durumun, acil servis, yoğun bakım ve ameliyathaneler dahil hastanedeki sağlık işleyişini etkilemediği, hastaların nakledilmesi gibi bir duruma yol açmadığı bilgisi verildi.

GECEKONDU ÇÖKTÜ

Halkalı Cemevi'nin yakınındaki dere, yağmur nedeniyle taştı. Cemevinin cenaze bölümünü su basarken buradaki suyun tahliyesi için çalışma yapıldı. Taşma nedeniyle derenin kenarındaki gecekondu çöktü. Ayrıca, bir araç da gecekondunun bahçesine girdi.

VALİLİK: 12 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında; "Selden kısmen etkilenen Başakşehir Devlet Hastanesi ile Çam ve Sakura Hastanesi'nde sağlık hizmetleri verilmeye devam etmektedir. Selde Başakşehir Başak Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Caddesi'nde Yıldız Yurtseven (57) ile Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Engin Sokak'ta yaşayan Gine uyruklu İraman Kebe (32) hayatını kaybetmiştir. Selde yaralanan 12 kişinin tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir" denildi.

BAKAN YERLİKAYA: METREKAREYE 125 KG YAĞMUR YAĞDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arnavutköy'de 291 konut, Başakşehir'de 131 konut ve 650 iş yeri, Küçükçekmece'de 98 konut ve 13 iş yeri, Sultangazi'de 10 konut ve Eyüpsultan'da 30 konutun yaşanan selden etkilendiğini açıkladı. Arnavutköy Kaymakamlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde konuşan Yerlikaya, dün akşam saat 21.00 sıralarında Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Sultangazi, Eyüpsultan'ın bir kısmında sağanak yağışın etkili olduğunu, Arnavutköy ve Başakşehir'de metrekareye 125 kilogram yağmur yağdığını belirtti.

İLÇE İLÇE BİLANÇO

Yerlikaya, selin yaşandığı ilçelerle ilgili olarak şu bilgileri verdi: "Arnavutköy ilçemizde Belediye Başkanı'mız 291 konutun su baskınından etkilendiğini, şu ana kadar yüzde 70'ini bunların tahliye ettiklerini söyledi. Başakşehir'de Belediye Başkanı'mız Yasin Bey'le görüştük, 650 iş yeri, 131 evin su basmasından etkilendiğini söyledi. Küçükçekmece'de 98 konut, 13 iş yerinin, Sultangazi'de 10 konut, Eyüp ilçemizde de 30 konutun su basmasından olumsuz etkilendiği söylendi."

ZARAR TESPİTİ ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

İstanbul Valisi Davut Gül'ün koordinasyonunda, emniyet, jandarma, AFAD, İSKİ, itfaiye ve ilçe belediyelerinin motopomplar, vidanjörler ve su boşaltmayla ilgili araçlarıyla suların tahliyesinin sabaha kadar kesintisiz devam edeceğini aktaran Yerlikaya, Valiliğin koordinasyonunda bugün zarar tespitiyle ilgili çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 112'ye gelen tüm çağrıların her birini cevaplandırdıklarını belirterek, şöyle devam etti: "Kalacak yerle ilgili bir Arnavutköy'de müracaat olmadı. Başakşehir'de de olmadığını biliyoruz. İstanbullu hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Vefatlar için çok büyük üzüntü duyuyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabırlar diliyoruz. Tekrarından İstanbul'umuzu, ülkemizi Cenabıallah korusun diyoruz. Şunu söylememiz lazım. Tabii bu iklim değişikliği öyle bir değişiklik haline geldi ki bir ilçede 40 mahalle var. Mahallenin üçünde bir saat içerisinde 120 kilogramlık bir yağış, çok kısa süre içerisinde, hemen yüz metre ilerisindeki mahallede hiçbir şey yok. Bunu şunun için söylemek istiyorum kıymetli hemşehrilerime, lütfen Meteorolojiden yapılan uyarılara, bu sarı ve turuncu kot uyarılarına, hatta 'şu saat, şu vakitlerde olması muhtemel' diye bizi uyaran hatırlatmalara lütfen dikkat edin. Canımız yanmasın. Tedbir, tedbir, tedbir diyoruz. Valiliğimiz, AFAD, Meteoroloji, medyamız her fırsatta şehirlerimize, hemşehrilerimize bu ikazları yapıyoruz. Lütfen bu ikazlara uyalım diyorum."