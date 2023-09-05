İstanbul'da sel ve su baskınları, can kaybı var

Meteoroloji'nin uyarısından sonra İstanbul Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetli yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle yollar ve köprü altları suyla doldu. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, Başakşehir'de metro istasyonunu su bastı. İstanbul Valisi Davut Gül, "Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim." diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'un kuzeyi için yaptığı uyarıdan sonra megakentte yağış başladı. Arnavutköy'de sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağmur giderek şiddetini arttırdı.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler ve vatandaşlar zorluk yaşadı. Köprü altları suyla doldu, araçlar ve vatandaşlar uzun süre ilerleyemedi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, evleri ve marketleri su bastı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalıştığı anlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedildi.

4 yıl boyunca yapılan tek icraat PR çalışması olunca,Beceriksiz Ekrem İstanbul’u 20 yıl geriye götürdü.

Yapılan uyarılarılar rağmen yağan yağmura önlem almayan CHP’li İBB yönetimi vatandaşları kaderine terk etti. pic.twitter.com/I38Bd6AoZR — Bekir Tiryakii (@BekirTiryakii) September 5, 2023

Şiddetli yağıştan semt pazarı da nasibini aldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, suyla dolan pazarda alışveriş yapmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle adeta sokak ve caddeler göle dönerken bazı çocuklar ise yağmuru fırsata çevirerek su birikintisi olan yerlerde eğlendi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BAŞAKŞEHİR'DE METRO İSTASYONUNU SU BASTI

Başakşehir'de yollarda sel sularına kapılan araçlar sürüklendi, metro istasyonunu su bastı. Vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da yağışın en çok etkilediği yerlerden birisi Başakşehir oldu. Başakşehir'de sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Valilikten yapılan açıklamada, "Ekiplerimizin, su baskını yaşanan bölgelere müdahaleleri aralıksız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

VALİ GÜL: ULAŞIM ARAÇLARIYLA TRAFİĞE ÇIKILMASIN

İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim."

İMAMOĞLU: VATANDAŞLARIMIZ TEDBİRLİ OLSUN

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamada, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İmamoğlu, şunları söyledi: "Şu an özellikle Karadeniz'e kıyısı olan ilçelerimizde yoğun yağış görülmekte. Arnavutköy'de metrekareye düşen yağış 70kg'ı geçti. Yağış bölgesinin su havzalarının bulunduğu alanda yoğunlaşması İstanbul için iyi haber. Yine de vatandaşlarımızı tedbirli olmaları yönünde uyarırız."